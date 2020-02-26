Суд оставил размер компенсации Комиссаровой по иску к клинике

Третий кассационный суд оставил без изменения определение городского суда Петербурга о размере компенсации фристайлистке Марии Комиссаровой (после замужества — Чаадаевой), информирует объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее суд отказал ей во взыскании убытков в размере 51 миллиона рублей с клиники доктора Блюма в Испании. Там спортсменка проходила лечение после перелома позвоночника на Олимпиаде-2014 в Сочи.

— Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда на решение Невского районного суда по иску Марии Чаадаевой к ООО «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» о взыскании убытков и компенсации морального вреда, — говорится в сообщении.

Комиссарова продолжит требовать возместить убытки от клиники, где лечилась

