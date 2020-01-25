Смит и Регез стали победителями в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Идре

Швейцарская фристайлистка Фанни Смит одержала победу в ски-кроссе на этапе Кубка мира в шведском Идре. Лучшей из россиянок стала Екатерина Мальцева, занявшая 12-е место.

У мужчин лучшим оказался Райан Регез из Швейцарии, россиянин Максим Вихров не финишировал, а Сергей Ридзик стал 16-м.

Идре (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Ски-кросс

1. Фанни Смит (Швейцария)

2. Сандра Неслунд (Швеция)

3. Бриттани Фелан (Канада)

4. Мариэль Томпсон (Канада)

5. Александра Эдебо (Швеция)

6. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)

12. Екатерина Мальцева (Россия)

15. Анастасия Чирцова (Россия)

Мужчины

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Брэди Леман (Канада)

3. Франсуа Пляс (Франция)

4. Виктор Андерссон (Швеция)

5. Даниэль Бонакер (Германия)

6. Адам Каппахер (Австрия)

16. Сергей Ридзик (Россия)

36. Игорь Омелин (Россия)

38. Павел Колготин (Россия)