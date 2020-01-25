Смирнова стала третьей в могуле на этапе Кубка мира в Канаде

Французская фристайлистка Перрин Ляффон стала победительницей этапа Кубка мира по могулу в канадском Мон-Трамблане. Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место.

Среди мужчин лучшим стал канадец Майкл Кингсбери.

Мон-Трамблан (Канада)

Кубок мира

Женщины

Могул

1. Перрин Ляффон (Франция)

2. Юлия Галышева (Казахстан)

3. Анастасия Смирнова (Россия)

4. Джакара Энтони (Австралия)

5. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада)

6. Ханна Соар (США)

7. Виктория Лазаренко (Россия)

21. Анастасия Первушина (Россия)

27. Елизавета Безгодова (Россия)

Мужчины

1. Майкл Кингсбери (Канада)

2. Икума Хорисима (Япония)

3. Бенжамен Каве (Франция)

4. Феликс Флофссон (Швеция)

5. Мэтт Грэм (Австралия)

6. Оскар Флофссон (Швеция)

22. Дмитрий Колесников (Россия)

46. Максим Кудрявцев (Россия)

Никита Новитский не финишировал.