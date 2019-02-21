Сломавшая позвоночник Комиссарова беременна во второй раз

Российская фристайлистка Мария Комиссарова сообщила своим поклонникам, что беременна. 28-летняя спортсменка получила перелом позвоночника на Олимпиаде-2014 в Сочи и сейчас прикована к инвалидной коляске, но все равно решилась на второго ребенка.

"Все , больше не могу молчать. Я беременна. Хватит про суды, всем достанется по заслугам. Давайте о хорошем,а то нельзя мне нервничать. Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель, 2й триместр начался", - написала девушка в Инстаграме.