Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года российский фристайлист Сергей Ридзик женился, информирует сайт Федерации фристайла России (ФФР). Свадьба Сергея Ридзика и его невесты Натальи состоялась в выходные в Москве.

- Команда Федерации фристайла России поздравляет Сергея и Наталью с бракосочетанием! Поздравляем вас с самым важным шагом в вашей жизни. Желаем, чтобы все дальнейшие шаги по жизни вы совершали вместе, твердо и в ногу. Берегите друг друга, вместе преодолевайте все радости и горести. Будьте счастливы и здоровы!, - говорится в сообщении ФФР на странице в Фейсбуке.