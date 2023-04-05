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Сегодня, 17:28

Серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу Доброву избили в Сочи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серебряная медалистка Кубка Европы по ски-кроссу Мария Доброва была избита в Сочи, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 2 апреля. 23-летняя Доброва тренировалась на склонах Ясной поляны, где познакомилась с Артемом Набиулиным — тоже профессиональным лыжником. Между молодыми людьми вспыхнул конфликт, переросший в драку.

В результате, прохожим пришлось вызывать скорую для Марии. Ее доставили в больницу с сильным ушибом переносицы. Что стало причиной жесткого конфликта — на данный момент неизвестно.

Доброва является участницей чемпионата мира и этапов Кубка мира, победительницей и призером этапов Кубка Европы, призером чемпионата России, победительницей Первенства России в ски-кроссе.

Источник: РЕН ТВ
фристайл
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