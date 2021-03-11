Сборная России впервые в истории выиграла смешанные соревнования по лыжной акробатике на ЧМ

Сборная России впервые в истории выиграла смешанные командные соревнования на чемпионате мира по фристайлу в Казахстане.

Россияне Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров набрали в суперфинале 300,94 балла. Второе место у Швейцарии (293,46 балла), на третьей строчке спортсмены из США (283,97).

Чемпионат мира по фристайлу проходит в Алматы (Казахстан) с 8 по 11 марта.