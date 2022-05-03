Российский фристайлист Ридзик рассказал, чем займется после завершения карьеры

Российский фристайлист, двукратный бронзовый призер Олимпиад в ски-кроссе Сергей Ридзик заявил, что знает, чем займется по завершении карьеры.

«Многое зависит от того, какими рычагами давления и финансовыми возможностями обладает та или иная федерация. Первый тип федераций — те, которые целиком и полностью завязаны с системой Минспорта. Они не имеют дополнительного финансирования со стороны коммерческих структур. А есть федерации, которые живут исключительно за счет своих кошельков и спонсоров. У меня есть идеи, как можно разрешить эти проблемы, и надеюсь, что в будущем эти идеи понравятся правительству и людям, которые в этом заинтересованы не меньше меня. Те люди и федерации, которые имеют наименьшее влияние со стороны Минспорта, обладают более широким внутренним миром, который подчиняется только их законам. Конечно, остаются общие правила, но потенциал развития внутренней экосистемы у них больше, нежели у тех федераций, которые сидят под министерством.

Если касаться бедных федераций — да, у них тоже есть своя система, свой мир и свои правила. Человеку присуще создавать вокруг себя какую-то иерархическую систему, это касается и некоммерческих организаций, негосударственных, даже общественных. И, к сожалению, в таких организациях также невозможно избегать конфликта интересов, из-за которого люди могут лишаться рабочих мест», — сказал Ридзик «Газете.Ru».

Спортсмен подчеркнул, что не имеет возможности взяться за реализацию проекта в данный момент, поскольку пока не намерен заканчивать карьеру.