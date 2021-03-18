Российская фристайлистка Прыткова назвала победу на юниорском первенстве крупнейшей в карьере

Российская фристайлистка Анастасия Прыткова прокомментировал завоевание золотой медали в акробатике в первый день юниорского мирового первенства. Девушка назвала это достижение своей самой крупной победой.

«Долгожданная победа. Думаю, самая крупная (победа). Первый прыжок получился очень хорошо, я очень довольна, баллы были очень высокие. А второй прыжок немножко не удался, скорости было поменьше, но все равно нормально», — цитирует Прыткову ТАСС.

Турнир проходит в Красноярске и завершится 27 марта.