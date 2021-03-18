Российская фристайлистка Прыткова назвала победу на юниорском первенстве крупнейшей в карьере
19:38
Российская фристайлистка Анастасия Прыткова прокомментировал завоевание золотой медали в акробатике в первый день юниорского мирового первенства. Девушка назвала это достижение своей самой крупной победой.
«Долгожданная победа. Думаю, самая крупная (победа). Первый прыжок получился очень хорошо, я очень довольна, баллы были очень высокие. А второй прыжок немножко не удался, скорости было поменьше, но все равно нормально», — цитирует Прыткову ТАСС.
Турнир проходит в Красноярске и завершится 27 марта.
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