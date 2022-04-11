Действующая чемпионка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина через «СЭ» опубликовала открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину, в котором рассказала о больших проблемах с финансированием подготовки сборной России.

— Начиная с 2016 года, когда я попала в сборную, финансирование наших дисциплин идет по остаточному принципу. С 2018-го в команде нет даже врача, — сообщает Таталина. — На все выездные мероприятия на всю команду (два парня и две девушки) выдается коробка с медикаментами, в которой преобладает активированный уголь и средства от диареи. А вот кинезиологических тейпов, которые нам необходимы и являются расходным материалом, не всегда хватает даже на одного спортсмена.

Выезжая в Европу, мы с сокомандницей спим в одной кровати. При этом неважно, тренировочный сбор это или даже чемпионат мира.

Были сезоны, когда оборудование, которое выдается со стороны федерации, не приходило своевременно и в достаточном количестве. Например, в предолимпийском сезоне мне выдали горнолыжную маску без сменных линз (которые необходимо менять в зависимости от времени суток и погодных условий), а на юношеском ЧМ-2018 я выступала на сломанных лыжах. Он проводился в августе, а новые были заказаны только на октябрь.

Полностью письмо Анастасии Таталиной читайте на сайте «СЭ».