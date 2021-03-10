Россиянка Никитина выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фристайлу

Российская фристайлистка Любовь Никитина 10 марта стала третьей на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике.

В суперфинале россиянка набрала 94,47 балла. Победу одержала представительница Австралии Лора Пил (106,46), серебро — у американки Эшли Колдуэлл (101,74). Еще две российские спортсменки Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова, для которых этот чемпионат мира — дебютный, не сумели преодолеть квалификацию.

Чемпионат мира по фристайлу проходит в Алматы (Казахстан) с 8 по 11 марта.