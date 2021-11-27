Россиянин Ридзик выиграл этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

Россиянин Сергей Ридзик одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе.

Соревнования проходили в Пекине (Китай). Второе место занял канадец Брэди Леман, на третьей строчке — француз Бастьен Мидоль.

У женщин победу одержала шведка Сандра Неслунд, на второй строчке — Фанни Смит из Швейцарии, третьей стала француженка Мариэль Берже-Саббатель. Лучшей из россиянок стала Екатерина Мальцева (16-е место).