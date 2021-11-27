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Россиянин Ридзик выиграл этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

10:58

Россиянин Сергей Ридзик одержал победу на этапе Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе.

Соревнования проходили в Пекине (Китай). Второе место занял канадец Брэди Леман, на третьей строчке — француз Бастьен Мидоль.

У женщин победу одержала шведка Сандра Неслунд, на второй строчке — Фанни Смит из Швейцарии, третьей стала француженка Мариэль Берже-Саббатель. Лучшей из россиянок стала Екатерина Мальцева (16-е место).

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Иван Торопцев все материалы автора
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