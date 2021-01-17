Россиянин Буров одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира в акробатике

Россиянин Максим Буров победил в состязаниях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Ярославле. Для российского фристайлиста это третья победа в сезоне, он пурочил лидерство в общем зачете.

У женщин победу одержала Меган Ник из США.

Ярославль (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Акробатика

1. Максим Буров (Россия) — 123,98

2. Станислав Никитин (Россия) — 120,36

3. Льюис Ирвинг (Канада) — 115,93...

8. Павел Кротов (Россия) — 99,50...

16. Арсений Вагин (Россия) — 82,84...

21. Денис Сляднев (Россия) — 74,97

22. Ильдар Хакимов (Россия) — 72,96

Женщины

Акробатика

1. Меган Ник (США) — 89,88

2. Алла Цупер (Белоруссия) — 89,82

3. Кайла Кюн (США) — 87,25...

7. Анастасия Прыткова (Россия) — 83,16...

11. Любовь Никитина (Россия) — 76,49...

14. Есения Пантюхова (Россия) — 72,67