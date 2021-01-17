Россиянин Буров одержал третью победу в сезоне на этапах Кубка мира в акробатике
Россиянин Максим Буров победил в состязаниях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Ярославле. Для российского фристайлиста это третья победа в сезоне, он пурочил лидерство в общем зачете.
У женщин победу одержала Меган Ник из США.
Ярославль (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Акробатика
1. Максим Буров (Россия) — 123,98
2. Станислав Никитин (Россия) — 120,36
3. Льюис Ирвинг (Канада) — 115,93...
8. Павел Кротов (Россия) — 99,50...
16. Арсений Вагин (Россия) — 82,84...
21. Денис Сляднев (Россия) — 74,97
22. Ильдар Хакимов (Россия) — 72,96
Женщины
Акробатика
1. Меган Ник (США) — 89,88
2. Алла Цупер (Белоруссия) — 89,82
3. Кайла Кюн (США) — 87,25...
7. Анастасия Прыткова (Россия) — 83,16...
11. Любовь Никитина (Россия) — 76,49...
14. Есения Пантюхова (Россия) — 72,67
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