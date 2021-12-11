Россиянин Андреев стал 6-м на этапе Кубка мира по фристайл могулу

В Идре (Щвеция) прошел финал этапа Кубка мира по фристайл могулу. Российские спортсмены не смогли попасть в призы.

Фристайл

Идре (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Могул

1. Икума Хорисима (Япония) — 88.49

2. Альбин Хольмгрен (Швеция) — 87.81

3. Бенжамен Каве (Франция) — 85.06

4. Косуке Сугимото (Япония) — 83.25

5. Павел Колмаков (Казахстан) — 85.52

6. Никита Андреев (Россия) — 82.51...

19. Андрей Махнев (Россия) — 76.58

21. Михаил Алейников (Россия) — 76.54

26. Артем Шульдяков (Россия) — 75.75

29. Никита Новитский (Россия) — 75.30

41. Вячеслав Новиков (Россия) — 72.57

Женщины

Могул

1. Анри Кавамура (Япония) — 85.99

2. Перрин Ляффон (Франция) — 84.63

3. Джакара Энтони (Австралия) — 84.55

4. Тесс Джонсон (США) — 82.25

5. Рино Янагимото (Япония) — 82.01

6. Кисара Сумийоси (Япония) — 73.76...

14. Анастасия Смирнова (Россия) — 75.54

30. Полина Чудинова (Россия) — 69.48

38. Анастасия Первушина (Россия) — 62.54