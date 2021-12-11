Россиянин Андреев стал 6-м на этапе Кубка мира по фристайл могулу
В Идре (Щвеция) прошел финал этапа Кубка мира по фристайл могулу. Российские спортсмены не смогли попасть в призы.
Фристайл
Идре (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Могул
1. Икума Хорисима (Япония) — 88.49
2. Альбин Хольмгрен (Швеция) — 87.81
3. Бенжамен Каве (Франция) — 85.06
4. Косуке Сугимото (Япония) — 83.25
5. Павел Колмаков (Казахстан) — 85.52
6. Никита Андреев (Россия) — 82.51...
19. Андрей Махнев (Россия) — 76.58
21. Михаил Алейников (Россия) — 76.54
26. Артем Шульдяков (Россия) — 75.75
29. Никита Новитский (Россия) — 75.30
41. Вячеслав Новиков (Россия) — 72.57
Женщины
Могул
1. Анри Кавамура (Япония) — 85.99
2. Перрин Ляффон (Франция) — 84.63
3. Джакара Энтони (Австралия) — 84.55
4. Тесс Джонсон (США) — 82.25
5. Рино Янагимото (Япония) — 82.01
6. Кисара Сумийоси (Япония) — 73.76...
14. Анастасия Смирнова (Россия) — 75.54
30. Полина Чудинова (Россия) — 69.48
38. Анастасия Первушина (Россия) — 62.54
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