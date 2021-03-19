Россияне завоевали золото в командном турнире на юниорском ЧМ по фристайлу

Сборная России выиграла командные соревнования по акробатике на юниорском чемпионате мира в Красноярске. Команду представляли Анастасия Прыткова, Артем Потапов и Арсений Вагин. В сумме победители набрали 257,03 балла.

В тройку призеров вошли сборная Белоруссии и вторая команда России (Есения Пантюхова, Денис Сляднев, Ильдар Хакимов).