Регез и Томпсон победили в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Австрии

Швейцарец Райан Регез стал победителем в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Монтафоне. Лучшим из россиян стал Сергей Ридзик, показавший 17-е место.

Среди женщин лучшей стала Мариэль Томпсон из Канады, россиянка Анастасия Чирцова — десятая.

Монтафон (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Ски-кросс

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Кристофор Мале (Канада)

3. Брэди Леман (Канада)

4. Теренс Чикнаворян (Франция)

5. Кевин Друри (Канада)

6. Флориан Вилмсманн (Германия)

17. Сергей Ридзик (Россия)

39. Игорь Омелин (Россия)

52. Павел Колготин (Россия)

61. Максим Вихров (Россия)

Женщины

Ски-кросс

1. Мариэль Томпсон (Канада)

2. Сандра Неслунд (Швеция)

3. Кортни Хоффос (Канада)

4. Александра Эдебо (Швеция)

5. Индия Шеррет (Канада)

6. Бриттани Фелан (Канада)

10. Анастасия Чирцова (Россия)

17. Екатерина Мальцева (Россия)