Путин поздравил российских фристайлистов с победой на чемпионате мира в Алма-Ате

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российским фристайлистам Максиму Бурову, Павлу Кротову и Любови Никитиной, которые 11 марта одержали победу в смешанных соревнованиях на чемпионате мира по лыжной акробатике.

«Рад поздравить вас с замечательным, истинно победным выступлением. Вы продемонстрировали высочайший класс мастерства и крепкую сплочённость, стали лучшими в новом олимпийском виде программы — в соревнованиях смешанных команд в акробатике, своим триумфом блестяще завершили последний день чемпионата мира в Алма-Ате.Желаю вам спортивной удачи и дальнейших свершений», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Сборная России впервые в истории выиграла смешанные командные соревнования на чемпионате мира. Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров набрали в суперфинале 300,94 балла. Второе место у Швейцарии (293,46 балла), на третьей строчке спортсмены из США (283,97).

Чемпионат мира по фристайлу проходил в Алма-Ате (Казахстан) с 8 по 11 марта.