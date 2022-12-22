Глава Федерации фристайла Курашов: «Переход в Азию интересен с точки зрения конкурентоспособности»

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался о вариантах возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Если мы рассматриваем альтернативы, то их необходимо прорабатывать тщательно и грамотно, — цитирует Metaratings.ru Курашова. — А если их нет, то создавать их. Есть страны, которые развивают ту или иную дисциплину фристайла, а есть, которые не развивают. Япония не развивает все дисциплины фристайла, Корея не развивает все дисциплины фристайла. Китай только недавно начал развивать все дисциплины фристайла. Если мы к Азии относим Казахстан, а он относится к Азии, то у них только акробатика и могул. Вот вся азиатская часть применительно к фристайлу. Переход интересен с точки зрения конкурентоспособности. Важно, чтобы спортсмены конкурировали, и не только со своими сокомандниками».

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

9 декабря большинство участников саммита Международного олимпийского комитета (МОК) поддержали позицию комитета в вопросе сохранения санкций к российскому спорту.