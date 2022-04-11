Курашов о письме Таталиной Матыцину: «Выглядит лицемерно с ее стороны»

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал слова Анастасии Таталиной о том, что после ЧМ-2021 она должна была отдать 50 процентов призовых федерации, ссылаясь на негласное правило.

«У нас такого не было, нет и не будет. Вы можете спросить об этом у других старших тренеров сборной команды, тренерских штабов. У нас много дисциплин, нет таких правил и не было никогда. Мне кажется, за этим письмом стоят какие-то другие причины. Не думаю, что это только ее личная инициатива. Возможно, просто кто-то желает раскачать ситуацию. Уж кому-кому, но Насте Таталиной на что-то жаловаться — просто выглядит лицемерно с ее стороны», — сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов «СЭ».

Ранее Анастасия Таталина обвинила Федерацию фристайла России в том, что ей объявили бойкот прямо перед Олимпиадой-2022, а также требовали с нее 50 процентов призовых после чемпионата мира в 2021 году.