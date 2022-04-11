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Курашов о письме Таталиной Матыцину: «Выглядит лицемерно с ее стороны»

Президент федерации фристайла России отреагировал на слова Таталиной о призовых после ЧМ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал слова Анастасии Таталиной о том, что после ЧМ-2021 она должна была отдать 50 процентов призовых федерации, ссылаясь на негласное правило.

Анастасия Таталина. «После победы на ЧМ федерация требовала от меня половину призовых». Открытое письмо лучшей фристайлистки страны министру спорта Матыцину

«У нас такого не было, нет и не будет. Вы можете спросить об этом у других старших тренеров сборной команды, тренерских штабов. У нас много дисциплин, нет таких правил и не было никогда. Мне кажется, за этим письмом стоят какие-то другие причины. Не думаю, что это только ее личная инициатива. Возможно, просто кто-то желает раскачать ситуацию. Уж кому-кому, но Насте Таталиной на что-то жаловаться — просто выглядит лицемерно с ее стороны», — сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов «СЭ».

Ранее Анастасия Таталина обвинила Федерацию фристайла России в том, что ей объявили бойкот прямо перед Олимпиадой-2022, а также требовали с нее 50 процентов призовых после чемпионата мира в 2021 году.

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