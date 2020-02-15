Павел Кротов: «Прыжок получился почти идеальным»

Победитель московского этапа Кубка мира по лыжной акробатике Павел Кротов отметил, что домашние соревнования получаются для спортсменов более сложными и эмоциональными.

27-летний россиянин победил с результатом 137,50 балла. Для Кротова эта победа стала второй на этапах Кубка мира, также на его счету одна серебряная награда.

— Домашний турнир чуть эмоциональнее и тяжелее, не хочется оплошать перед домашними болельщиками, — цитирует ТАСС Кротова. — У нас такой сложный вид спорта, сегодня Максим и Илья Буровы не попали в финал. Максу не хватило скорости, например, тут много нюансов. Мы планируем прыжки, как идти из финала в финал, я в конце заявил сложный прыжок, который не слишком напрыган, но он получился почти идеальным.