Определен состав сборной России на этап Кубка мира по фристайлу

Федерация фристайла России определилась с составом национальной сборной на этапы Кубка мира в Красноярске, которые пройдут в двух дисциплинах — парном могуле и акробатике. Даты проведения — 7 и 8 марта. В состав сборной России включены 22 спортсменов.

Среди них — шестеро акробатов: Софья Алексеева, Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Артем Потапов и Сергей Семенов.

В составе команды по могулу сразу 16 спортсменов представят национальную команду: Елизавета Безгодова, Анна Герасимова, Светлана Иванова, Виктория Лазаренко, Анна Нефедова, Екатерина Огнева, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Михаил Алейников, Дмитрий Колесников, Максим Кудрявцев, Антон Латышев, Алексей Лыжин, Никита Новицкий, Никита Паркачев, Вячеслав Цветков.

Этапы Кубка мира станут для Красноярска первыми в истории.