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Носов назначен главным тренером сборной России по фристайлу

18:02

Михаил Носов назначен на пост главного тренерара сборной России по фристайлу, информирует пресс-служба ФФР. Носов с мая работал в должности исполняющего обязанности главного тренера.

В июле на заседании экспертного совета он выступил со своей программой кандидата на должность главного тренера. В программе он осветил разные темы: подготовку сборных команд, работу с резервом, материально-техническое и научно-методическое обеспечение, медицинское и антидопинговое обеспечение, перспективные направления повышения конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.

Предыдущий главный тренер сборной Александр Долгов был отстранен от должности по обоюдному согласию сторон. Он занимал свой пост с 2014 года

Дополнительная информация

http://www.ffr-ski.ru/news/98/21977/

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