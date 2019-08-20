Носов назначен главным тренером сборной России по фристайлу

Михаил Носов назначен на пост главного тренерара сборной России по фристайлу, информирует пресс-служба ФФР. Носов с мая работал в должности исполняющего обязанности главного тренера.

В июле на заседании экспертного совета он выступил со своей программой кандидата на должность главного тренера. В программе он осветил разные темы: подготовку сборных команд, работу с резервом, материально-техническое и научно-методическое обеспечение, медицинское и антидопинговое обеспечение, перспективные направления повышения конкурентоспособности российских спортсменов на международной арене.



Предыдущий главный тренер сборной Александр Долгов был отстранен от должности по обоюдному согласию сторон. Он занимал свой пост с 2014 года