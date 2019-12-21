Мэнтао победила в дисциплине акробатика на этапе Кубка мира в Китае

Представительница Китая Сюй Мэнтао победила в дисциплине акробатика на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

Россиянка Любовь Никитина стала десятой, София Алексеева финишировала 18-й.

Фристайл

Шимао Лотус Маунтин (Китай)

Кубок мира

Женщины

Акробатика

1. Сюй Мэнтао (Китай)

2. Александра Романовская (Белоруссия)

3. Лора Пил (Австралия)

4. Жанбота Альдабергенова (Казахстан)

5. Алла Цупер (Белоруссия)

6. Шао Ци (Китай)

10. Любовь Никитина (Россия)

18. София Алексеева (Россия)