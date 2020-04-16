Бывшая российская фристайлистка Мария Комиссарова рассказала об отношении к людям с ограниченными возможностями в России и Испании, где она сейчас проживает. Перед стартом на Олимпиаде-2014 в Сочи Комиссарова сломала позвоночник и остается прикованной к инвалидной коляске.

— В России инвалид — это инвалид. Здесь (в Испании) такого нет, на тебя никто не смотрит, — сказала Комиссарова в прямом эфире в Instagram. — Ты просто передвигаешься, просто на коляске. кто-то на костылях. В России на тебя косятся, ты как человек низшего сорта.