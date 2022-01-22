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Сегодня, 15:20

Мальцева стала 10-й на этапе Кубка мира по фристайлу в Идре

Иван Шитик
Корреспондент

В шведской Идре прошел этап Кубка мира по фристайлу. Россиянка Екатерина Мальцева в ски-кроссе заняла 10-е место.

У мужчин в этой дисциплине из россиян лучшим был Сергей Ридзик, который показал 14-й результат.

Фристайл

Идре (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Ски-кросс

1. Сандра Неслунд (Швеция)

2. Александра Эдебо (Швеция)

3. Жад Грийе Обер (Франция)

4. Жоли Галли (Италия)

5. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)

6. Катрин Офнер (Австрия)

10. Екатерина Мальцева (Россия)

12. Елизавета Понкратова (Россия)

15. Мария Доброва (Россия)

16. Наталья Шерина (Россия)

Мужчины

Ски-кросс

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Теренс Чикнаворян (Франция)

3. Адам Каппахер (Австрия)

4. Морган Гиппони- Барфети (Франция)

5. Йоханнес Рорвек (Австрия)

6. Роберт Винклер (Австрия)

14. Сергей Ридзик (Россия)

24. Игорь Омелин (Россия)

39. Андрей Герасимов (Россия)

45. Артем Набиулин (Россия)

46. Кирилл Сысоев (Россия)

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