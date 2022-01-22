Мальцева стала 10-й на этапе Кубка мира по фристайлу в Идре
В шведской Идре прошел этап Кубка мира по фристайлу. Россиянка Екатерина Мальцева в ски-кроссе заняла 10-е место.
У мужчин в этой дисциплине из россиян лучшим был Сергей Ридзик, который показал 14-й результат.
Фристайл
Идре (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Ски-кросс
1. Сандра Неслунд (Швеция)
2. Александра Эдебо (Швеция)
3. Жад Грийе Обер (Франция)
4. Жоли Галли (Италия)
5. Сами Кеннеди-Сим (Австралия)
6. Катрин Офнер (Австрия)
10. Екатерина Мальцева (Россия)
12. Елизавета Понкратова (Россия)
15. Мария Доброва (Россия)
16. Наталья Шерина (Россия)
Мужчины
Ски-кросс
1. Райан Регез (Швейцария)
2. Теренс Чикнаворян (Франция)
3. Адам Каппахер (Австрия)
4. Морган Гиппони- Барфети (Франция)
5. Йоханнес Рорвек (Австрия)
6. Роберт Винклер (Австрия)
14. Сергей Ридзик (Россия)
24. Игорь Омелин (Россия)
39. Андрей Герасимов (Россия)
45. Артем Набиулин (Россия)
46. Кирилл Сысоев (Россия)