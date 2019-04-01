Макаров и Орлова победили в биг-эйре на чемпионате России

Дмитрий Макаров и Ксения Орлова победили на чемпионате России в соревнованиях по биг-эйру. Турнир проходит в Красноярске.

Макаров, представляющий Красноярский край, набрал 163,6 очка. Вторым стал Денис Некрасов (156,8). Замкнул тройку - Никита Ищука (153,0).

Финал женских соревнований отменили из-за сильного ветра. Поэтому результаты считались по итогам квалификации. Первой стала Орлова (Красноярский край), у которой 73,0 очка.

Второе место заняла Анастасия Сибиченкова (70,2). Тройку призеров замкнула Анна Чивина (65,6).