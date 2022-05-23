Фристайл
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Фристайл

Сегодня, 18:16

Курашов рассказал о ближайших планах подготовки сборной России по фристайлу

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная России по ски-кроссу проходит снежную подготовку в Кабардино-Балкарии, в июне запланировано начало сборов у команд по могулу и акробатике.

«На данный момент у нас сборная по ски-кроссу проходит снежную подготовку на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. С 6 июня у нас начинается сбор по батутной подготовке у команды по могулу в Ярославле, с 10 июня будет сбор на водных трамплинах в Минске у акробатов и сейчас обсуждается вопрос по подготовке команд по слоупстайлу, биг-эйру и хафпайпу, поскольку окончательно тренерские штабы не сформированы», — сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов ТАСС.

На Олимпиаде сборная России по фристайлу завоевала три бронзовые медали. Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле, Илья Буров выиграл медаль в акробатике, а Сергей Ридзик — в ски-кроссе.

Источник: https://tass.ru/sport/14704735
Сборная России по фристайлу
0
Читайте также
Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын
Валидольная победа «МанСити», рекорды «Реала», сумасшествие в Милане и питерское чудо. Шесть супергероев футбольных топ-лиг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский фристайлист Ридзик рассказал, чем займется после завершения карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости