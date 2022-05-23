Курашов рассказал о ближайших планах подготовки сборной России по фристайлу

Сборная России по ски-кроссу проходит снежную подготовку в Кабардино-Балкарии, в июне запланировано начало сборов у команд по могулу и акробатике.

«На данный момент у нас сборная по ски-кроссу проходит снежную подготовку на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. С 6 июня у нас начинается сбор по батутной подготовке у команды по могулу в Ярославле, с 10 июня будет сбор на водных трамплинах в Минске у акробатов и сейчас обсуждается вопрос по подготовке команд по слоупстайлу, биг-эйру и хафпайпу, поскольку окончательно тренерские штабы не сформированы», — сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов ТАСС.

На Олимпиаде сборная России по фристайлу завоевала три бронзовые медали. Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле, Илья Буров выиграл медаль в акробатике, а Сергей Ридзик — в ски-кроссе.