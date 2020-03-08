Россиянин Павел Кротов занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Красноярске. Победил Ноэ Рот из Швейцарии. Еще один представитель России Максим Буров стал четвертым.

Красноярск (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Акробатика

1. Ноэ Рот (Швейцария) — 127,40

2. Павел Кротов (Россия) — 124,43

3. Льюис Ирвинг (Канада) — 116,29

4. Максим Буров (Россия) — 114,50

5. Сунь Цзясюй (Китай) — 105,43

6. Ван Синди (Китай) — 83,50

8. Илья Буров (Россия) — 108,60

19. Артем Потапов (Россия) — 82,48

25. Сергей Семенов (Россия) — 51,33