Кротов — второй в акробатике на этапе Кубка мира в Красноярске
17:16
Россиянин Павел Кротов занял второе место в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Красноярске. Победил Ноэ Рот из Швейцарии. Еще один представитель России Максим Буров стал четвертым.
Красноярск (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Акробатика
1. Ноэ Рот (Швейцария) — 127,40
2. Павел Кротов (Россия) — 124,43
3. Льюис Ирвинг (Канада) — 116,29
4. Максим Буров (Россия) — 114,50
5. Сунь Цзясюй (Китай) — 105,43
6. Ван Синди (Китай) — 83,50
8. Илья Буров (Россия) — 108,60
19. Артем Потапов (Россия) — 82,48
25. Сергей Семенов (Россия) — 51,33