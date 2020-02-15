Кротов стал победителем этапа Кубка мира в Москве

Россиянин Павел Кротов стал победителем этапа Кубка мира по фристайлу в Москве в дисциплине акробатика.

Фристайл

Москва (Россия)

Кубок мира

Женщины

Акробатика

1. Анна Гуськова (Белоруссия)

2. Лора Пил (Австралия)

3. София Алексеева (Россия)

4. Кун Фаньюй (Китай)

5. Сюй Мэнтао (Китай)

6. Сю Нуо (Китай)

7. Любовь Никитина (Россия)

Фристайл

Москва (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Акробатика

1. Павел Кротов (Россия)

2. Ноэ Рот (Швейцария)

3. Павел Дик (Белоруссия)

4. Ян Лунсяо (Китай)

5. Ван Синди (Китай)

6. Кристофер Лайллис (США)

14. Илья Буров (Россия)

17. Максим Буров (Россия)

22. Артем Потапов (Россия)

24. Сергей Семенов (Россия)