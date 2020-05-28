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Красноярск в 2021 году примет юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду

13:55

Красноярск в 2021 году примет юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). Соревнования пройдут на территории кластера «Сопка», где расположены шесть трасс для различных дисциплин фристайла и сноуборда.

Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров проходил в России однажды — в 2006 году на курорте «Красное озеро» в Ленинградской области.

Красноярск также претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года. Решение будет объявлено в октябре текущего года.

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