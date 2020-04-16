Комиссарова добилась взыскания убытков с клиники, где проходила реабилитацию после перелома позвоночника

Бывшая российская фристайлистка Мария Комиссарова рассказала, что добилась взыскания убытков с клиники, где она проходила реабилитацию после перелома позвоночника со смещением.

В октябре 2019 года Невский районный суд Петербурга пересмотрел сумму компенсации за моральный вред по иску Комиссаровой к клинике, где она проходила лечение, до двух миллионов рублей, а штраф — до одного миллиона рублей.При этом суд отказал во взыскании убытков в размере 51 миллиона рублей.

— Мы отсудили 2 миллиона морального, но пока нам не вернули, подаем все дальше и дальше, — сказала Комиссарова в прямом эфире в Instagram. — Я за всем этим не слежу, этим адвокаты занимаются. Тут дело даже не в деньгах, хочу,чтобы другие в такую же ситуацию не попали.

— А с клиникой Блюма вы что-то обсуждали?

— Нет-нет, они все отрицают, так что я с ними не общаюсь.