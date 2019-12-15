Колесников занял 18-е место в парном могуле в Хэбэе

На этапе Кубка мира по фристайлу в Хэбэе (Китай) завершились соревнования в парном могуле у мужчин.

Победил канадец Майкл Кингсбери. Вторым стал француз Бенжамен Каве, третьим — японец Икума Хиросима. Лучший среди россиян Дмитрий Колесников на 18-м месте.

Фристайл

Хэбэй (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Парный могул

1. Майкл Кингсбери (Канада)

2. Бенжамен Каве (Франция)

3. Икума Хорисима (Япония)

4. Томас Геркен Шофельд (Великобритания)

5. Лорен Дюма (Канада)

6. Со Матсуда (Япония)

18. Дмитрий Колесников (Россия)

19. Илья Чевский (Россия)

31. Никита Новитский (Россия)

36. Антон Латышев (Россия)

41. Максим Кудрявцев (Россия)