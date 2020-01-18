Американка Каролин Клэр показала лучший результат на этапе Кубка мира в Альп ди Суизи в слоупстайле. У мужчин победу одержал норвежец Бирк Рууд.

Альп ди Суизи (Италия)

Кубок мира

Женщины

Слоупстайл

1. Каролин Клэр (США)

2. Йоханна Килли (Норвегия)

3. Елена Гаскелл (Канада)

4. Матильда Гремо (Швейцария)

5. Сандра Эйе (Норвегия)

6. Марго Хейкет (Новая Зеландия)

Мужчины

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Фабиан Беш (Швейцария)

3. Колби Стивенсон (США)

4. Хавьер Ллисо (Испания)

5. Ойстейн Бротен (Норвегия)

6. Этьенн Жоффруа Ганьон (Канада)