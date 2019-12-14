Килли и Рууд стали лучшими в биг-эйре на этапе Кубка мира в Пекине

Норвежка Йоханна Килли стала победительницей в биг-эйре на этапе Кубка мира по фристайлу в Пекине.

Среди мужчин лучшим был ее соотечественник Бирк Рууд, а россиянин Дмитрий Мулендеев занял 22-е место.

Пекин (Китай)

Кубок мира

Женщины

Биг-эйр

1. Йоханна Килли (Норвегия)

2. Джулия Танно (Швейцария)

3. Сильвия Бертанья (Италия)

4. Марго Хейкет (Новая Зеландия)

5. Лу Барен (Франция)

6. Дара Хоуэлл (Канада)

Мужчины

Биг-эйр

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Тель Арль (Канада)

3. Йеспер Тьадер (Швеция)

4. Кристиан Нуммедаль (Норвегия)

5. Ким Губсер (Швейцария)

6. Оливер Магнуссон (Швеция)

22. Дмитрий Мулендеев (Россия)

30. Дмитрий Макаров (Россия)