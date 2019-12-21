Канадец Боумен выиграл в дисциплине «хаф-пайп» на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае

Канадец Ноа Боумен выиграл в дисциплине «хафпайп» на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае.

Россияне не сумели попасть в первую десятку. Роман Егоров стал 19-м, Федор Муралев — 24-м, а Леонид Фролов — 26-м.

Фристайл

Секрет-Гарден (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Хаф-пайп

1. Ноа Боумен (Канада)

2. Аарон Бланк (США)

3. Лаймен Курье (США)

4. Бирк Ирвинг (США)

5. Джэксин Хертер (США)

6. Тэйлор Ситон (США)

19. Роман Егоров (Россия)

24. Федор Муралев (Россия)

26. Леонид Фролов (Россия)

Павел Чупа не стартовал.