14:15 11 декабря | ФРИСТАЙЛ

Иностранные специалисты покинули тренерский штаб сборной России по могулу

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Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов объявил, что произошли изменения в тренерском штабе национальной команды по могулу. От должностей освобождены старший тренер Стивен Фиринг, тренер по акробатической подготовке Дин Дарси Доунс и тренер Джим Гордон Шиман.

– Мы движемся последовательно, пошагово, и по плану реструктурируем тренерский штаб команды, – цитирует официальный сайт ФФР Курашова. – Основная ставка делается на российских специалистов. В процессе работы с иностранными специалистами наши тренеры получили необходимый опыт, и теперь мы будем двигаться, опираясь на силы российских специалистов, которые смогут работать нисколько не хуже своих зарубежных коллег.

В ближайшие дни состоится заседание тренерского совета по могулу, на котором будет сформирован новый тренерский штаб сборной команды России по могулу. Действующий тренерский состав продолжит свою работу до завершения следующих плановых сборов, которые пройдут в конце декабря 2016-го и начале января 2017 года.

Перед каждой сборной командой ставятся основные и промежуточные цели и задачи, их выполнение постоянно контролируется. Мы проанализировали ход, методику, планы и результаты подготовки и приняли решение реструктурировать тренерский штаб команды по могулу.

Дополнительная информация

http://www.ffr-ski.ru/news/112/20168/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pojarniy

Хоть спасибо сказалим?

14:44 11 декабря

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