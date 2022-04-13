Глава федерации фристайла заявил, что ряд спортсменов относятся к тренерам, как к холопам

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов высказал мнение, что некоторые спортсмены во фристайле воспринимают тренеров не как учителей и наставников, а исключительно как обслуживающий персонал.

«Проблема заключается в том, что сегодня спортсмен начинает управлять всем процессом, некоторые воспринимают тренеров не как наставников и учителей, а как обслуживающий персонал, который должен лыжи носить. Как холопов», — цитирует ТАСС Курашова.

«У нас скоро тренеру нельзя будет спортсмена разбудить на зарядку. Должна быть и самодисциплина, и дисциплина в команде, которую обеспечивают тренеры. Спортсмен не должен находиться в зоне комфорта, если речь идет о спорте высших достижений. Нужно работать, трудиться. А сейчас складывается такая атмосфера, что тренеры уже и работать не хотят: они вкладывают душу, стараются, а их только обвиняют», — заметил глава федерации.

На этой неделе в сборной России по фристайлу разгорелся скандал: чемпионка мира Анастасия Таталина обвинила руководство федерации в срыве ее подготовки к Олимпиаде в Пекине и вымогательстве призовых со стороны старшего тренера сборной Никиты Васильева.

Федерация обвинения отвергает.