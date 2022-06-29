Фристайлист Ридзик сформулировал, почему не хочет уезжать из России

Российский фристайлист, бронзовый призер Олимпиад в Пхенчхане и Пекине Сергей Ридзик в разговоре с «СЭ» объявил о продолжении карьеры.

— Ты сам собираешься продолжать карьеру?

— Да.

— Извиняюсь за прямоту, а зачем, в чем мотивация? После Олимпиады ездить на этапы легендарного Кубка России? С мировой арены опускаться на этот уровень непросто.

— Да, к этим легендарным этапам я сейчас и готовлюсь. Понимаешь, да, мы опускаемся на этот уровень, но не потому, что мы так хотим. У нас выбора нет.

— Но можно уйти. Еще говорят, что некоторые думают о смене спортивного гражданства...

— Нет, я патриот своей страны. Я не хочу уходить туда, где хорошо, я хочу сделать хорошо у нас дома. Мой девиз: измени себя, измени свою страну, чтобы было хорошо у тебя, а не перебирайся туда, где сладко. Это удел слабых, по-моему.

По поводу ухода из спорта... Ну хорошо, уйду я. Чем я буду заниматься? Меня никто особо с распростертыми объятиями не ждет. У меня есть свои проекты, да, я готовлю фундамент для нормального продолжения жизни после спорта. Сейчас заливаем туда цемент (cмеется). Провожу встречи, знакомлюсь с людьми. Надо светиться там, куда меня приглашают, я с удовольствием участвую. Но кому я нужен по большому счету? Тренером я никогда не хотел работать. Открыть свою школу? Да, могу, но только если выполнять административные функции, — рассказал Ридзик.

Полностью острое интервью Сергея Ридзика читайте на сайте «СЭ».