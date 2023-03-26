Фристайлист Ридзик — о смерти Кротова: «Сегодня будет вскрытие»

Российский фристайлист Сергей Ридзик прокомментировал новость о смерти чемпиона мира по лыжной акробатике Павла Кротова.

«Нет, мне пока ничего неизвестно об обстоятельствах смерти, сегодня будет вскрытие. Предвещало ли что-то беду? Не могу ответить на этот вопрос. Я не был его сокомандником, виделся с ним только на сборах и соревнованиях», — цитирует Ридзика «Газета.Ru».

Сегодня, 26 марта, стало известно о том, что Кротов скончался в возрасте 30 лет. Он принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также является бронзовым призером и чемпионом мира 2021 года в командном первенстве.