Фристайлист Ридзик отреагировал на слова Вика Уайлда о плохом отношении к российским спортсменам

Двукратный бронзовый призер Олимпиады в ски-кроссе Сергей Ридзик прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда об отношении к спортсменам в России.

Ранее Уайлд заявил, что с лучшими российскими спортсменами обращаются как с мусором.

«Давайте будем честны друг перед другом: я всегда говорил, что спортсмен для общества — это развлекательный ресурс. Другими словами, мы клоуны, мы циркачи, мы развлекаем публику. Для какого-то личностного восприятия — да, спортсмен — этот тот, кто добивается поставленных целей через пот, кровь и труд, борется за свои идеалы, мечты и цели. Так мы воспринимаем сами себя. А для народа мы те, кто выполняет трюки, рискует своим здоровьем и на потеху публике добивается высоких результатов. Это правда, это реалии, от которых мы не уйдем.

Никогда нельзя забывать, что мы все люди. У каждой команды, у каждой федерации, тренера и спортсмена есть личностные отношения. Если они не ладятся с руководством, внутри команды либо же между спортсменом и тренером, я не могу это выносить на такую площадку, где нужно всех обвинять. Если есть какие-то резонансные и конфликтные моменты, нужно сначала попробовать их решить. А там уже — как получится. Если не получается, то тогда, наверное, надо идти по головам. Тонкий момент.

О том, что сказал Вик Уайлд, — я не говорю, что этого нет. Это есть — где-то больше, где-то меньше. Но надо понимать, что все люди имеют личностные отношения. Есть где-то неприязнь у одного человека к другому — это проблема, которую нужно искоренять, вырезать, как опухоль. Это вносит раздор в команду, пропадает командная идеология, и люди начинают бороться за свои нагретые места. Этот инцидент — он ведь вытекающий.

Если вспомните, после Олимпиады скелетонистка Елена Никитина тоже высказывалась по поводу отношения к спортсменам. Вот вам прекрасный пример. Нужно работать, работать и еще раз работать над этим, потому что команда — это большая семья. И чем раньше люди это поймут, тем проще будет им самим. В этой семье нужно уметь уживаться со всеми. А тренер — это родитель, который должен понимать, что у него разные возрасты. И он должен быть психологом, понимать, когда применять кнут, а когда — пряник», — приводит «Газета.ru» слова Ридзика.

Вчера, 11 апреля, российская фристайлистка Анастасия Таталина в открытом письме сообщила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от нее поделиться призовыми после победы на ЧМ-2021. В федерации опровергли эти обвинения.