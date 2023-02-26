Фристайлист Максим Буров заявил, что скучает по международным соревнованиям

Российский фристайлист Максим Буров заявил, что скучает по международным соревнованиям, передает корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

— Как оцените последнее заявление МОК, что наших спортсменов могут допустить в нейтральном статусе?

— Я за такими новостями не слежу, просто выполняю свою работу. Если разрешат, поедем.

— Скучаете по международным соревнованиям?

— Честно говоря, да. Но у нас в принципе тоже международные соревнования.

— С какими ощущениями следите за результатами чемпионата мира, Кубка мира, зная, что вы могли там спокойно за золото бороться?

— С обычными. Могли и могли бороться. Боремся здесь. Не обидно ли? Мы готовимся, а там уже посмотрим.

— Как вам идея перехода в азиатские турниры?

— Я вообще пока такого не слышал, но если нам скажут такое, мы, естественно будем. Было бы интересно там выступать? Почему бы не попробовать. Китайцы — сильные соперники. Почему бы и нет?

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.