Фристайлист Буров завоевал золото в акробатике на этапе Кубка мира
20:03
Российский фристайлист Максим Буров победил в лыжной акробатике на первом этапе Кубка мира. В финальной попытке он набрал 122,17 балла.
Второе и третье место заняли представители Швейцарии — Пирмин Вернер (118,10) и Ноэ Рот (116,74) соответственно.
Еще один россиянин — Станислав Никитин стал пятым. Он набрал 109,50 балла.
Этап в финской Руке завершится 4 декабря.
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