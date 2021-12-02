Фристайлист Буров завоевал золото в акробатике на этапе Кубка мира

Российский фристайлист Максим Буров победил в лыжной акробатике на первом этапе Кубка мира. В финальной попытке он набрал 122,17 балла.

Второе и третье место заняли представители Швейцарии — Пирмин Вернер (118,10) и Ноэ Рот (116,74) соответственно.

Еще один россиянин — Станислав Никитин стал пятым. Он набрал 109,50 балла.

Этап в финской Руке завершится 4 декабря.