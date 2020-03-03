Валерия Демидова поделилась мнением о развитии фристайла в России. Она является первой россиянкой в истории, выигравшей общий зачет Кубка мира.

— У нас в России не сильно развит этот вид спорта, очень мало хороших трасс: на данный момент хафпайпа только два, слоупстайла тоже, — цитирует Демидова News.ru. — В этом году будут соревнования в Сочи, надеюсь, там сделают хорошие трассы. В целом у нас не развивают, не популяризируют фристайл. Про хафпайп, наверное, 50% населения узнали из новости о моей победе на Кубке мира. Нужно, чтобы телеканалы транслировали, чтобы соревнования чаще проходили и афишировались в России. По факту никто об этом не знает, а если слышат, то спрашивают: «Фристайл — это рэп читать что ли»? И я думаю: «Да, ребят, сейчас зачитаю» (смеется). Начинаю объяснять, что это прыжки на горных лыжах, теперь понимаю, что большинство считает их прыжками с трамплина, и рассказываю, что фристайл — это трюки. А чтобы объяснить, что у нас семь дисциплин, в одной из которых есть половина трубы, ты должен ехать с одной стенки на другую, прыгать, приземляться, ехать дальше, и так — где-то шесть прыжков, уходит немало времени.

За несколько лет у меня появились видеоматериалы, и я просто предлагаю их посмотреть (смеётся). Плюс фристайл — очень травмоопасный вид спорта. Наверное, я бы не хотела отдавать свою дочь, если бы знала, насколько травматично это может быть. Сейчас понимаю, что знай моя мама, какой это сумасшедший вид спорта, она бы отказалась от этой идеи, потому что в 15 лет я сломала две берцовые кости голени, год назад порвала плечо.

С мамой стараюсь редко общаться насчет травм, дальнейшего движения в спорте, но она частенько мне говорила: «Ну, все, мастера спорта выполнила — мою задачу выполнила, можешь уходить». Мне очень долго не присваивали мастера спорта, сначала даже дали «международника» в прошлом году. А когда отобралась на Олимпиаду, мама сказала: «Даже представить не могла, что какой-нибудь знакомый будет на Олимпийских играх выступать, а тут понимаю, что это моя дочь» (смеется). Она думала, что я не прошла в финал Игр в Пхенчхане, так как оборвалась трансляция сразу после второй попытки квалификации, а по первой я не проходила. Сразу написала мне сообщение, что я молодец, не должна расстраиваться, выступила на ОИ. А я ей: «Мам, я в финале». И сразу: «Да ладно? Когда смотреть? Все круто, я ложусь спать» (смеется). А когда созвонились, спрашивает: «Офигеть, что происходит?». После финала плакала, радовалась, что я шестая.