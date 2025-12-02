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Федерация фристайла России изучает документы после решения FIS о допуске российских спортсменов

Микеле Антонов
Корреспондент

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов ответил на вопрос «СЭ» о признании Международной федерацией лыжных гонок и сноуборда (FIS) решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам.

«Мы только что получили подтверждение со стороны FIS решения Спортивного арбитражного суда. На данный момент изучаем необходимые документы. Как только будет сформирован последовательный план действий, можно будет говорить более предметно», — сказал Курашов «СЭ».

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян к международным соревнованиям олимпийского сезона. FIS признала решение CAS.

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