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Этап Кубка мира по фристайлу в Москве пройдет со зрителями

19:15

Московский этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» пройдет со зрителями, сообщает ТАСС.

«Будут построены трибуны, логистика позволяет допустить болельщиков в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Соревнования пройдут 23 января. 16 января в Подолино (Ярославская область) в отсутствие зрителей проходит этап Кубка мира по лыжной акробатике.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10477379

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