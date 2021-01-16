Этап Кубка мира по фристайлу в Москве пройдет со зрителями

Московский этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» пройдет со зрителями, сообщает ТАСС.

«Будут построены трибуны, логистика позволяет допустить болельщиков в соответствии с требованиями Роспотребнадзора», — сказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Соревнования пройдут 23 января. 16 января в Подолино (Ярославская область) в отсутствие зрителей проходит этап Кубка мира по лыжной акробатике.