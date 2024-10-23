Двукратный призер Олимпийских игр Сергей Ридзик завершил карьеру

Бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 по ски-кроссу Сергей Ридзик в интервью «СЭ» рассказал, что пока не решил, чем займется после окончания карьеры.

— Сергей, как дела? Готовитесь к новому сезону?

— Я завязал (спортсмена нет в списках сборной России на новый сезон. — Прим. «СЭ»).

— Серьезно?

— Да, кроме шуток.

— Расскажите о планах?

— Год назад окончил Российский международный олимпийский университет. Пытаюсь выстроить свои планы, найти ориентиры.

— Планируете устроиться в Федерацию фристайла России?

— Нет. Есть планы когда-нибудь ее возглавить, а так есть определенные камни, из-за которых я не могу делать официальные телодвижения.

— Открыли какой-то бизнес?

— Какой бизнес? Я сотрудник Росгвардии. Вот и подводные камни всплыли наружу (смеется).

— Поэтому и не думали о получении нейтрального статуса?

— Можно сказать, из-за этого (смеется). Два раза выступить в нейтральном статусе получилось, третий уже не хочется. Хочется под триколором. После Олимпиады-2022 продержался еще два сезона. Попытался, но травмы, болячки дали о себе знать. Плюс ленивость. Переключился на семейную жизнь.