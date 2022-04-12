Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по ски-кроссу Сергей Ридзик прокомментировал обращение фристайлистки Анастасии Таталиной министру спорта России. Ридзик отметил, что у него также есть вопросы касательно начисления зарплаты.

«Мои претензии были не в адрес федерации, а в целом в отношении системы поощрения спортсменов. Она, на мой взгляд, не доведена до совершенства. Годы идут, есть инфляция, а индексации зарплаты не происходит. И с этим сталкиваются не только спортсмены, а весь народ нашей необъятной страны.

Что касается Таталиной, мне сложно говорить об этом, потому что я лично не сталкивался с тем, чтобы от меня требовали деньги. И уж точно в мой адрес никакого непристойного поведения не было, это было бы достаточно смешно. Учитывая, что я еще и женатый человек.

Ее письмо — это смело, но насколько это правда, я не могу ручаться. С меня никогда ранее не требовали никаких денег, даже при учете того, что подписывались договоры между Федерацией и спортсменами", — цитирует Ридзика «Газета.ru».

Ранее российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала в открытом письме, которое было опубликовано на сайте «СЭ», что после победы на ЧМ-2021 федерация потребовала от нее половину призовых.

Позже Минспорта РФ сообщило, что проведет проверку в связи с открытым письмом Таталиной.