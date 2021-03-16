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Чемпионка мира в биг-эйр Таталина могла не попасть на турнир из-за проблем с визой

22:46

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что фристайлистка Анастасия Таталина, занявшая первое место на чемпионате мира в дисциплине биг-эйр, могла пропустить турнир из-за проблем с визой.

«Поскольку чемпионат мира по этим дисциплинам фристайла (слоупстайл, хафпайп и биг-эйр) был перенесен из Китая в США, наши спортсмены с большим трудом туда в итоге попали, в последний момент успев сделать визы в Германии. Но все равно не успели на слоупстайл, где планировали побороться за медали. Одержав победу в биг-эйре, мы доказали, что можем успешно конкурировать в дисциплинах, которые развиваются в большей степени в Северной Америке», — приводит ТАСС слова Курашова.

Таталина стала первой чемпионкой мира из России в дисциплине биг-эйр. Второе место на турнире заняла еще одна россиянка, Лана Прусакова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10918867

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