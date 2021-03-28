Чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Орлова хочет попасть на Олимпиаду

Чемпионка мира по фристайлу среди юниоров Ксения Орлова надеется отобраться на Олимпиаду. На юниорском первенстве мира в Красноярске российская фристайлистка взяла две золотые медали — в слоупстайле и биг-эйре.

«Теперь мечтаю выступить на Олимпиаде в Пекине, — цитирует ТАСС Орлову. — Что для этого нужно сделать? Прежде всего надо побеждать на российских соревнованиях, и если тренеры увидят, что ты перспективный спортсмен, то тебя возьмут в сборную».

При этом Орлова понимает, что попасть в команду будет епросто.

«Конкуренция в нашей сборной сумасшедшая, и отобраться будет очень сложно. Но я сделаю все от себя зависящее, чтобы попасть в состав олимпийской команды», — добавила спортсменка.