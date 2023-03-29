Фристайл
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Игры
Главная
Фристайл

Допинг

Сегодня, 17:22

Чемпиона России по фристайлу Набиулина дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фристайлист Артем Набиулин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен нарушил пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении). Набиулин дисквалифицирован на один год, срок отстранения действует с 10 марта 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Дисквалификация фристайлиста завершится 18 декабря 2023 года.

В марте 2021 года Набиулин стал чемпионом России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Источник: https://rusada.ru/news/sanktsiya/freestyle290323/
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации фристайла России считают неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов на турниры
Новости
RSS RSS
Все новости